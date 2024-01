Riparte in piazza il mercato locale agricolo. In regalo il kit per costruire una mangiatoia

Oggi a Cento riparte il Mercato Locale Agricolo di Cento, dalle 8 alle 14 e con una nuova collaborazione. Si potrà infatti trovare il kit ideato dall’associazione L’Altra Prospettiva contenente il necessario per costruire una piccola mangiatoia per uccellini. Saranno gratuiti e si potrà lasciare un’offerta libera per sostenere questa associazione che promuove attività di educazione alla sostenibilità ambientale e con questa iniziativa vorrebbe avvicinare le persone al mondo animale, in questo caso instaurando una relazione di cura verso i piccoli passeriformi.