Riprende il tour di Fabbri: "Lavoro e riqualificazione, una città più attrattiva"

Riprendono gli incontri elettorali con i cittadini per far conoscere gli obiettivi della lista civica ‘Alan Fabbri Sindaco’, sia nelle frazioni, sia nei diversi quartieri della città, nelle settimane che precedono le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Alan Fabbri, candidato sindaco e attuale primo cittadino, dopo essere partito dalle frazioni, riprende il calendario degli incontri elettorali domani alle 18.30 a Cona, al Made in Italy Caffè (via Comacchio 592) e alle 21 in centro a Ferrara, al Localino di piazza Torquato Tasso 4. Prosegue giovedì alle 18.30 alla pasticceria San Giorgio (piazza San Giorgio 14). Il calendario degli incontri con la cittadinanza proseguirà poi lungo tutto il mese di maggio con altri appuntamenti.

"Sicurezza, riqualificazione degli spazi pubblici e attenzione al mondo del lavoro sono alcuni tra i temi che affronteremo durante questi incontri, con l’obiettivo di costruire una Ferrara più attrattiva a livello nazionale e internazionale. Gli appuntamenti sono programmati in diversi luoghi della socialità cittadina, nel centro storico, nelle periferie e nelle frazioni, per far conoscere la Ferrara che vogliamo e per proseguire nell’azione di governo e di cambiamento della città avviato" spiega il candidato sindaco per il centrodestra che ora punta al secondo mandato.