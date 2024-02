Riqualificazione delle scuole: "Investimenti per 230mila euro". Il piano per tre istituti primari

FERRARA

Aperte ieri le offerte relative alla gara per i lavori del programma ’Sicurezza scuole’, che ha l’obiettivo di sistemare le aree cortilive di tre scuole primarie del territorio (Carmine della Sala, Rossetti e Bombonati), soggette a problemi di drenaggio e di smaltimento delle acque meteoriche. Prendendo in considerazione le offerte arrivate, si è formata la graduatoria delle imprese. Il primo diverrà aggiudicatario dei lavori a seguito della verifica dei requisiti di legge. I lavori saranno eseguiti durante la pausa estiva. "Si tratta di progetti di rilievo, con un investimento complessivo di 230 mila euro, che coinvolgeranno le scuole primarie Carmine della Sala, Rossetti e Bombonati e che andranno a riqualificare gli spazi cortilivi e risolvere le comuni problematiche di questi tre edifici scolastici ferraresi, più volte sollevate dal personale scolastico e dalle famiglie in merito al drenaggio e alla sistemazione dei cortili", ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak.

L’intervento di riqualificazione delle aree esterne ha come finalità comune quella di garantire la piena fruibilità alle aree cortilive delle scuole e, nel caso della Carmine della Sala, ciò significa anche una messa in sicurezza di zone che, attualmente, sono ammalorate. Gli interventi previsti a seconda della scuola sono: la sistemazione o il rifacimento delle pavimentazioni o dei marciapiedi ammalorati o interferenti; la realizzazione di una vasca di laminazione con sistema drening; l’installazione di canalette con griglia per lo smaltimento delle acque meteoriche; il rifacimento del manto erboso e la creazione di spazi polifunzionali per il gioco e l’attività motoria all’esterno.