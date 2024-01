Riqualificazione e ripavimentazione al via

Riprenderanno lunedì i lavori per la riqualificazione dei portici di corso Porta Reno e piazza Gobetti che prevedono la demolizione della pavimentazione esistente deteriorata e la sostituzione con nuove lastre di gres porcellanato antisdrucciolo. Questa seconda fase delle lavorazioni riguarderà la porzione di portico che affaccia su via Gobetti tra i civici 30 e 34. Per consentirne l’esecuzione è prevista la chiusura parziale di una porzione di strada nel tratto di via Gobetti tra via Amendola e il civico 28, per l’installazione dell’area di cantiere, oltre all’istituzione del divieto di sosta 0-24.