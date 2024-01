Riscaldamento guasto, i bimbi del nido restano a casa

Si rompe una tubatura, salta la caldaia e il riscaldamento non funziona in due sezioni. Ecco dunque che da ieri ma anche oggi, i bambini dell’asilo Nido di Bondeno delle due sezioni resteranno a casa. Si devono fare i lavori. Il freddo di questi giorni non garantisce gli standard indispensabili per i più piccoli. La comunicazione è affidata ad un’ordinanza pubblicata ieri dal sindaco Simone Saletti, quando già le famiglie, con i genitori che lavorano, erano impegnate a cercare, con non poche difficoltà, soluzioni tra babysitter e nonni, per chi ha la fortuna di averli in salute e disponibili. Succede a Bondeno, dove martedì scorso la Cooperativa Dolce di Bologna, che gestisce in appalto il servizio Asilo Nido, ha comunicato al Municipio che "l’impianto di riscaldamento della struttura ha subito un guasto e pertanto è necessario un intervento di riparazione a carico del gestore stesso che richiede lo spegnimento della caldaia per almeno 48 ore – si legge nell’ordinanza del sindaco – al fine di consentire l’effettuazione dei lavori necessari a ripristinare la completa funzionalità dell’impianto". La prima ordinanza del sindaco è proprio di martedì e disponeva "la sospensione dell’attività didattica nelle sole 2 sezioni dei medi e grandi dell’asilo nido comunale per le giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio – si leggeva – nell’impossibilità di garantire le necessarie condizioni di fruibilità degli ambienti delle 2 sezioni, mantenendo l’attività nella sezione lattanti". Ma durante gli interventi di riparazione si sono verificate altre rotture che prevedono la sostituzione della tubazioni danneggiate. Da qui l’ordinanza di ieri che prevede la sospensione delle lezioni nelle due sezioni anche oggi "stante l’impossibilità di garantire le necessarie condizioni di fruibilità degli ambienti, anche per la tipologia di utenza".

Claudia Fortini