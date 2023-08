Risse e pregiudicati, stretta del Comune "Chiusura alle 20 per il bar Condor"

Dopo la chiusura per cinque giorni disposta dal questore per ragioni di ordine pubblico arriva una nuova ‘stangata’ per il bar Condor di via San Romano. A partire da ieri, l’amministrazione comunale ha disposto per il locale all’angolo con Carlo Mayr una riduzione degli orari di apertura. Per un anno il Condor dovrà chiudere i battenti dalle 20. Un provvedimento che, come anticipato, segue di qualche giorno quello emesso dalla questura che ne aveva disposto la chiusura per cinque giorni. La stretta nasce da una serie di accertamenti svolti dalle forze di polizia e a seguito di due episodi di violenza che – seppur non iniziati tra i tavolini del locale come specificato dagli stessi gestori – hanno rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le verifiche svolte hanno inoltre permesso di constatare che tra i frequentatori del locale c’erano anche diversi soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia. Da qui, quindi, la decisione di prendere provvedimenti. "In quella zona ci sono problemi di ordine pubblico e molti residenti ce lo hanno segnalato in più occasioni – commenta il vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi –. Questa nostra misura vuole essere un avvertimento per chi non rispetta le regole. Da parte nostra continueremo con i controlli".