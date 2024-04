Ritorna la Half Marathon. Sport, storia e territorio. Tutti di corsa, al via in 2300

Il centro storico, le valli e il lungomare di Porto Garibaldi saranno ancora una volta suggestivo sfondo della Comacchio Half Marathon che, sabato, animerà la città lagunare. Un evento sportivo che, di anno in anno, cresce in termini di partecipazione: dai 1.700 della prima edizione, quest’anno sono 2.300 gli iscritti alla manifestazione presentata ieri da Stefano Righini, presidente dell’associazione Ravenna Runners Club che curerà l’organizzazione, cogliendo il testimone da Atletica Corriferrara Asd, dalla vice sindaco Maura Tomasi, dall’assessore Emanuele Mari, da Roberto Bovolenta e Sara Beneventi del Settore Cultura Sport e Turismo del Comune e dall’ex maratoneta Laura Fogli, madrina dell’evento. "Per noi di Ravenna Runners Club si tratta di una nuova avventura, avvincente ed entusiasmante, in un ambiente ricettivo a questo genere di iniziative – ha spiegato Righini -. I numeri che abbiamo raccolto in soli due mesi di lavoro fanno ben sperare per un futuro molto più significativo che costruiremo insieme a tutte le forze in campo, dall’amministrazione comunale a tutto il territorio produttivo". Le iscrizioni sono ancora aperte per l’assegnazione degli ultimi pettorali a disposizione (informazioni su www.comacchiohalfmarathon.it).

Oltre al Comune di Comacchio e agli sponsor che sostengono l’evento, Righini ha rivolto un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine che garantiranno lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, ad Asd Running Club Comacchio che fornirà supporto e tutti i volontari che saranno impegnati. La vice sindaco Tomasi ha evidenziato come la Comacchio Half Marathon rappresenta un evento che coniuga "attività sportiva, socializzazione e promozione del territorio. Questa è una grande occasione, infatti, per valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche, il nostro patrimonio paesaggistico, culturale e archeologico". "Siamo fiduciosi – ha aggiunto l’assessore Mari – che quest’evento sarà un grande successo che creerà un indotto di presenze e di ricchezza anche dal punto di vista economico".

Tornando all’evento, saranno due le distanze: la Comacchio Half Marathon sui tradizionali 21,097k, e la Comacchio 10k, sia nella versione competitiva che in quella ludico-motoria. Novità di questa edizione è rappresentata dalla Prolife Dogs&Run, prova "a sei zampe" che vedrà protagonisti i cani e i loro padroni. Venerdì dalle 15 al parcheggio Fattibello aprirà l’Expo Village, che accoglierà servizi e stand, mentre il ritiro pettorali si potrà effettuare all’Antica Pescheria nella stessa giornata dalle 15 alle 20 e sabato dalle 10 alle 17.30. All’Expo Village sarà possibile ritirare la t-shirt e il pacco gara (per la Prolife Dogs&Run, iscrizione, ritiro pettorali e pacco venerdì dalle 15 alle 20, e sabato dalle 10 fino a 20 minuti prima della partenza). Sabato, il via a tutti gli appuntamenti dalla zona di via Squero: alle 15.30 lo start della Prolife Dogs&Run e, alle 18, la partenza della Comacchio Half Marathon e della Comacchio 10K, sia competitiva che ludico motoria, per il percorso illustrato da Nino Sarno. La medaglia, anche quest’anno, avrà come effige la Croce Guardiana del Delta, il simbolo creato da Antonio Romagnoli.