Ritrovato senza vita dopo quattordici giorni l’anziano scomparso

È stato ritrovato purtroppo senza vita il corpo di Claudio Borghi, il 74enne che, lo scorso 20 novembre a Ferrara, si era allontanato in bicicletta dalla sua abitazione, senza più dare notizie di sé. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco l’altro ieri vicino a via Messidoro, a circa quattro chilometri da casa. I familiari, fin da subito, avevano tentato di mettersi in contatto con l’uomo, invano. Alle ricerche, condotte dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, avevano preso parte anche le unità cinofile e il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco. Dopo giorni di ricerche vane le operazioni straordinarie sono state sospese e sono continuate quelle ordinarie. Il 3 dicembre, come detto, la triste scoperta, l’uomo è stato trovato con ancora la sua bicicletta accanto, non molto distante dalla propria abitazione.

Forse colpito da un malore improvviso che non gli lasciato scampa. Non è la prima volta che un anziano viene ritrovato senza vita nei pressi della propria casa, magari dopo giorni di ricerche. Soprattutto con il caldo intenso o il freddo pungente, si verificano dei malori improvvisi, che senza soccorsi, possono risultare fatali. Il sindaco Alan Fabbri dispiaciuto per la brutta notizia esprime il cordoglio dell’amministrazione nei confronti della famiglia del pensionato: "Mi stringo al dolore dei familiari nell’apprendere del ritrovamento di Claudio Borghi. Abbiamo sperato tutti fino all’ultimo che le ricerche, portate avanti dal costante lavoro dei vigili del fuoco, portassero a tutt’altro esito".