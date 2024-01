Rivive ‘La scuola più bella che c’è’. Don Milani e i suoi ragazzi sul palco

Oggi, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, in via Boccaleone 19, il centro socio occupazionale Il Cuore di Chisciotte, struttura di Coop Azioni ( che vede inserite 17 persone adulte con disabilità) farà la sua prima rappresentazione teatrale, con letture tratte dal libro ‘La Scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi’ di Francesco Niccolini. Con Luigi d’Elia e Sandra Gesualdi. Sarà presente l’autore Niccolini che resterà a Ferrara per l’occasione. Niccolini è autore di testi teatrali (da Marco Paolini, a Alessio Boni, Vetrano e Randisi, Flavio Albanese e Luigi D’Elia), sceneggiatore di graphic novel, albi illustrati per bambini e con Mondadori ha pubblicato Il Lupo e la farfalla (ha conquistato il premio Laura Orvieto nel 2019) dopo la rappresentazione, risponderà alle domande che verranno fatte dal pubblico presente alla mattinata.

"Tenendo in considerazione l’importanza della figura di Don Milani abbiamo pensato di invitare alcune classi delle scuole medie superiori, per poter condividere con i giovani studenti e studentesse, un momento di riflessione" commenta Alessia Veronese coordinatrice della struttura. Aprirà la mattinata l’assessore Dorota Kusiak e, insieme a Niccolini, sarà presente anche Sandro Bastia, direttore settore Istruzione Comune di Ferrara. Entrambi gli eventi sono aperti alla cittadinanza tutta.