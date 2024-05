’Rockafe’ compie trentuno anni. Spazio alle giovani band emergenti

Tutto pronto per la trentunesima edizione di RockaFe 2024. Presentata lunedì mattina nella residenza municipale la storica manifestazione musicale, che si terrà da domani al 9 giugno a Malborghetto di Boara. All’incontro sono intervenuti l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli, il presidente e rappresentanti del comitato organizzativo, Alberto Mezzaro, Walter Ruiu e Aurora Prencipe, Silvia Veronesi, Silvia Panato, responsabile programmazione concerti, Tommaso Pasquali, rappresentanti dello staff RockaFe, Beatrice Ortolani e Veronica Galliera, vice presidente Fondazione Navarra, Emanuele Radicetti. RockaFe compie trentuno anni, nato nel 1993 all’interno della sagra di San Maurelio a Malborghetto di Boara e poi sviluppatosi in forma autonoma, organizzato nella forma concorso rivolta a gruppi cittadini e non. Particolare attenzione è data ai giovanissimi, soprattutto attraverso l’ormai consolidata collaborazione con Sonika, creando spazi e percorsi dedicati ai gruppi di più recente formazione. Ulteriore intento di RockaFe è quello di dare visibilità ad associazioni, soprattutto locali, operanti nel sociale e nell’ambito dello sviluppo e solidarietà umana. L’evento si svolgerà da domani al 9 giugno a Malborghetto di Boara, nella cornice del Parco della Villa ‘F.lli Navarra’, come ogni anno generosamente messo a disposizione dalla Fondazione. Presente lo stand gastronomico, nella sua nuova formula rinnovata, che continuerà a mantenere le proposte e la qualità della migliore tradizione culinaria cittadina e poi giostre, giochi e attrazioni per tutta la famiglia. All’interno del programma, si segnalano la serata del 30 maggio con la presenza sul palco di Roberto Formignani presidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara-Scuola di Musica Moderna, il 31 maggio serata Indie in collaborazione con NHQ con Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Venerdì 7 giugno con Nashley, cantautore rapper vicentino, a testimonianza dell’apertura della manifestazione verso le nuove tendenze musicali. Tanti poi gli appuntamenti di contorno, esibizioni varie di danza e sport, la presenza della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco di Ferrara con Pompieropoli, di Pubblica Assistenza Ferrarese con dimostrazioni di primo soccorso. Nella Villa Navarra saranno presenti mostre grafiche e la proiezione del film Fango, tutto il calcio e paese di Tobia Ansaloni, ed una mostra sulla ricostruzione dell’asilo Azzaroli di S.Agata sul Santerno, gravemente colpito dall’alluvione dello scorso anno. All’esterno esposizioni di auto storiche e trattori d’epoca.

Mario Tosatti