Roversi torna con ’Falso d’autore’

Dopo la fortunata raccolta di racconti ’Lettere a nessuno’ dello scorso anno, lo scrittore e editore ferrarese Riccardo Roversi torna ancora alla narrativa con il romanzo breve ’Falso d’autore’, pubblicato dalla casa editrice Tiemme Edizioni Digitali.

Al riguardo, lo stesso autore è dapprima abbastanza restio, dice infatti: "Olmo, il protagonista di questa storia, è un eroe. Perché? Mah… troppo lungo e complicato da spiegare, bisogna leggere". Però poi offre una indicazione molto interessante: "E si presti attenzione al fatto che il capoverso iniziale di ciascuno dei venti paragrafi che compongono il testo è un calco manipolato di venti input di altrettanti capolavori della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento". Il libro (ebook) è già disponibile in qualsiasi store del Web, da Amazon a Mondadori, da Feltrinelli a Kobo. Riccardo Roversi è nato a Ferrara, dove si è laureato in Lettere e vive tuttora; giornalista e critico letterario e teatrale per varie testate, ha scritto e pubblicato numerosi libri: poesia, teatro, saggistica, narrativa; la sua bibliografia è consultabile nel sito: riccardoroversi.onweb.it.