Rubano alimentari in un market: due donne arrestate

Sono tre le persone arrestate dai carabinieri, nella giornata di giovedì: due a Renazzo per furto di alimentari e uno a Bondeno per evasione dai domiciliari. Nel pomeriggio, dunque, i Carabinieri di Cento hanno tratto in arresto due donne di origine straniera, una trentunenne e una ventitreenne, ritenute responsabili di furto ai danni di un negozio di Renazzo. Le due donne, entrate nel supermercato della frazione, hanno iniziato a girare per gli scaffali riempiendo due borse di vari generi alimentari e, arrivate alle casse, hanno pagato solo una bibita, cioè quanto da loro ritenuto sufficiente per distrarre la cassiera e cercare di allontanarsi con il bottino. Il loro modo di fare ha però insospettito i dipendenti del negozio che hanno allertato i carabinieri. Immediato l’intervento di una "gazzella" del 112, con i militari che sono riusciti a fermare le due donne ancora all’interno del negozio trovando la merce sottratta e nascosta nelle due borse, quindi restituita all’esercizio commerciale. Le due straniere invece sono state tratte in arresto e rimesse in libertà, come disposto dal pm di turno presso la Procura estense il quale ha ritenuto di procedere senza richiedere nei loro confronti misure cautelari. Un altro intervento è stato invece la sera, con i Carabinieri della Stazione di Bondeno che hanno fermato un 30enne straniero che, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione, trovato assente al controllo. Individuato e rimesso ai domiciliari, il tribunale ha deciso per la custodia in carcere.