Rubano le monetine dal pozzo del presepe:: "Presi anche i centesimi"

L’hanno presa in ridere Maurizio Occhi, ideatore delle scene, Danilo Leoni, il capo cantiere aiutato da Marco Agnelli e Claudio Passafini, realizzatori, in oltre un mese di lavoro, del presepe storico a Pontemaodino di Codigoro lungo il canale Galvano. "Qualche giorni fa, come ben sapete – afferma Maurizio sulla sua pagina – hanno rubato i soldini dal pozzo del presepe, hanno portato via le monete da 0,50, 1 e 2 euro, quelle di colore giallo per intenderci, lasciando solo le monetine da 0,05, 0,02 e 0,01 cent, quelle di rame. L’altra notte o la sera tardi, hanno portato via anche quelle rimaste, al massimo il valore di uno o due euro complessivi. Adesso il pozzo è vuoto, Una situazione che ha del tragicomico. Tuttavia a questo punto facciamoci sopra una bella risata. Un allestimento realizzato da quasi 30 anni, dal gruppo di amici, rappresentato da un’umile dimora com’era quella nella quale, alla metà del secolo scorso, vivevano le persone di questo territorio e dove gli autori del presepe hanno pensato dovesse essere accolto Gesù.