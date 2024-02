Rubano le offerte in parrocchia: denunciati. Merce scaduta in vendita, locale nei guai

Giornata di controlli da parte dell’Arma nei territori di Copparo, Riva del Po e Jolanda di Savoia. A Jolanda di Savoia i militari hanno denunciato un 21enne per il reato di falsità ideologica da parte di privato, per aver esibito come documento una denuncia di smarrimento della propria patente, senza averla mai conseguita prima. Nel copparese, invece, i militari di Ambrogio hanno rinvenuto in un esercizio di alimentari un cospicuo quantitativo di merce scaduta ancora esibita in vendita, venendo sanzionati per duemila euro. A Riva del Po infine denunciati un 43enne e una 21enne per il furto delle offerte in parrocchia.