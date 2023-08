Rubano nel chiosco colpendo il gestore: presi dai militari

Cinque denunce in stato di libertà. È questo il bilancio dell’attività di controllo straordinario svolto dai carabinieri della Compagnia di Comacchio durante il week-end appena trascorso. A Lido degli Estensi, tre persone sono state denunciate per furto e lesioni in concorso. Mentre stavano rubando bevande alcoliche in un chiosco, i tre sono stati scoperti dal gestore dell’esercizio commerciale e l’hanno colpito al volto, allo scopo di assicurarsi la fuga. Gli uomini dell’Arma, però, sono riusciti ad individuarli e a denunciarli per i reati che avevano commesso. A Lido delle Nazioni, invece, un uomo è stato denunciato, in quanto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante un controllo da parte dei militari. Non solo. Alla stessa persona è stato contestualmente notificato un foglio di via obbligatorio dal Comune di Comacchio: il provvedimento nei suoi confronti è stato emesso a seguito delle reiterate denunce e segnalazioni che lo hanno visto protagonista nel periodo estivo sulla costa. A Mesola, infine, una persona è stata denunciata in stato di libertà per appropriazione indebita: a seguito delle verifiche dei carabinieri, è emerso che l’uomo aveva messo in vendita una imbarcazione che gli era stata affidata per effettuare delle riparazioni.