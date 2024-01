Rubata la statua di Gesù Bambino, famiglia la ricompra

Rubata la statua di Gesù Bambino a Portomaggiore, una generosa famiglia la compra e fa felici tutti i bambini. Nemmeno il clima natalizio scoraggia i vandali portuensi. Nei giorni scorsi dei balordi avevano staccato la testa della statua di Babbo Natale collocata all’esterno della casetta, poi riattaccata dai volontari, con un intervento di restauro veloce ed efficace al tempo stesso. Adesso un’altra bravata, avvenuta l’altra notte, raccontata dall’assessore Gian Luca Roma: "E’ un’altra breve storia triste, ma a lieto fine. Parlando con un papà mi è stato raccontato che nella nostra casetta di Babbo Natale era sparito Gesù Bambino dal santo presepe. Questo papà aveva portato la sua bimba all’interno della casetta e, dopo essersene accorta, ha dovuto accompagnarla in negozio a comprare una nuova statuina, per poi rimetterla al suo posto. Ringrazio questa bambina e ovviamente i suoi genitori per l’enorme cuore ed educazione: molto spesso l’innocenza dei nostri bimbi ci insegna davvero tanto".