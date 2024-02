Ruoli, business e comunicazione

Le emozioni nell’ambito lavorativo. È questo il tema a cui sono dedicati gli approfondimenti di Davide Della Chiara nel suo libro ‘Ruoli. La comunicazione interpersonale nel business’ che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Dialogherà con l’autore Cristian Vecchiattini. ‘Ruoli’ vuole essere un contributo utile al miglioramento della vita professionale di ciascuno. Trascorriamo buona parte della nostra giornata lavorando, lo facciamo per soddisfazione personale e per soldi. Ma a cosa servono i soldi se non a garantirci una più gratificante vita emotiva? Spesso però, sono queste stesse emozioni a complicarci le relazioni sul lavoro con il risultato che il bilancio emotivo risulta in negativo.