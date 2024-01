Sabato prossimo evento in piscina per genitori e figli

Sabato prossimo per le famiglie, quello che propone la piscina comunale di Codigoro, che ha allestito un percorso gonfiabile, lungo 20 metri e alto due, da affrontare genitori e bimbi assieme, al fine di cimentarsi in una simpatica competizione oltre a poter effettuare una lezione di fitness gratuita. Impianto natatorio attivissimo, poiché ha ospitato la prova d’esame per "Assistente Bagnanti", licenziandone otto, tutti richiestissimi sui lidi comacchiesi durante la stagione estiva, per garantire la sicurezza di coloro che fruiscono del mare. Dopo la prova teorica, si sono cimentati nella pratica che ha consistito nel nuotare 100 metri a stile libero in meno di 1’40’’, 50 metri in meno di 1’25’’ e 25 metri nuotati a marinara col ritorno trasportando un pericolante. I nuovi brevettati sono Nordi Angela, Ferro Valentina, Farinelli Luca, Forza Diego, Biolcati Rinaldi Nicola, Piccinini Anna, Guolo Edoardo, Massarenti Mirko, ed era presente anche il fiduciario della Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento per la provincia di Ferrara Erik Bellotti. Tanto agonismo anche grazie ai 40 componenti le quattro squadre di pallanuoto suddivise nelle categorie under 12, ragazzi, Junioreas, e promozione primavera dai 18 anni in su. Una quindicina le partecipanti al nuoto sincronizzato, con bimbe dai sette anni in su, che vanta, nella storia della piscina codigorese lusinghieri piazzamenti, mentre una decina sono gli atleti che partecipano alle gara di nuoto. Un rilancio cominciato con la gestione della nuova società, la padovana Swim Project dell’impianto di viale Resistenza, che la gestirà fino al maggio di quest’anno e dispone di due vasche gemelle di 400 metri quadri, alle quali se ne aggiunge un’altra di 100 metri.

c.c.