Sala giochi multata, battaglia legale. Al titolare chiesti 36mila euro

CENTO

Si prospetta una battaglia legale tra il Comune e il gestore di una sala giochi del territorio a seguito di una multa contestata per la violazione di norme in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico. Stando ai documenti, tutto ha avuto inizio dal verbale del 2 febbraio 2023, elevato dalla polizia locale che aveva riscontrato la violazione, applicando al titolare la sanzione amministrativa di complessivi 15mila euro. Il contravventore però non ha provveduto al pagamento della sanzione nei termini previsti, pertanto, previa valutazione delle memorie difensive di parte e delle controdeduzioni della polizia locale ma anche di quelle della Questura di Ferrara ad aprile, è stata emessa un’ordinanza di ingiunzione con la quale è stato ordinato al trasgressore di pagare la sanzione amministrativa che nel frattempo si è elevata fino a 36mila euro. A questo punto il titolare ha deciso di presentare il ricorso in opposizione al Tribunale di Ferrara, con istanza di sospensiva, chiedendo l’annullamento o la revoca dei provvedimenti. Udienza che è stata fissata per il 28 marzo di quest’anno per cui il Comune ha ritenuto di resistere nel giudizio, risolvendosi dunque nelle aule del Tribunale.

Il controllo legato al contrasto al gioco d’azzardo è solo una delle varie attività della polizia locale che nel 2023 li ha visti lavorare su più fronti. Con 2 agenti in più arrivando a 27 ma 2 auto disponibili in meno, la polizia locale ha potuto contare su 35 telecamere contro le 29 del 2022, è stata occupata in 125 incidenti, con 97 feriti e un morto, e staccato 5991 sanzioni per violazioni del codice della strada, 7 per guida in stato di ebbrezza. Sono 1215 gli interventi da Centrale operativa e 132 per la sicurezza urbana.

Per l’educazione stradale 1660 studenti raggiunti, per la polizia giudiziaria 23 notizie di reato, per quella commerciale 30 controlli ad esercizi, per l’ambientale 109 sanzioni. Branca della polizia locale anche quella legata alla violenza sulle donne per cui il comune sta lavorando vista la richiesta espressa in consiglio comunale da una responsabile dello Sportello Donna Giustizia di Cento che aveva sottolineato come ‘un basso numero di donne conosce il Centro per il tramite degli uffici comunali e la necessità dunque di fare di più’.

Laura Guerra