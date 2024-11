Salama, formaggi e vini: ecco le eccellenze in fiera

PORTOMAGGIORE

Ottimo riscontro della seconda partecipazione della Pro loco di Portomaggiore e i buonissimi prodotti portuensi dell’azienda Migliari e degli ortaggi e il vino dell’azienda Gennari al Ferrara Food Festival. "E’ stata una bella occasione anche quest’anno per promuovere il buono e il bello del nostro territorio", evidenzia il sindaco Dario Bernardi. In mostra (e a portata di assaggio) salama da sugo, vini delle sabbie, salumi e insaccati e la promozione del territorio. Durante i quattro giorni della manifestazione, finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, Portomaggiore era presente con il proprio prodotto gastronomico principe, la salama da sugo Igp (Identificazione di origine protetta), che si poteva acquistare cruda, precotta sottovuoto, o direttamente gustata sul posto, con il purè, preparata dai volontari della Pro loco. "Quest’anno abbiamo chiesto all’azienda agricola Migliari di Portoverrara, che ha fornito i propri salumi e insaccati anche nella scorsa edizione, di essere presente insieme a noi sotto lo stand. Crediamo – dice l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti - che il coinvolgimento delle aziende del nostro territorio sia utile a creare quel rapporto di collaborazione tra pubblico e privato alla base della valorizzazione reciproca. I prodotti dell’azienda agricola Migliari sono un’eccellenza riconosciuta a livello locale e regionale e la loro presenza, oltre ad essere di supporto alla Pro loco, aggiunge qualità al progetto, che nasce come volontà di promuovere il territorio portuense e le sue peculiarità". All’interno della kermesse erano presenti, inoltre, altre due aziende di Portomaggiore: l’azienda vinicola Gennari e Vinerie Tresessanta con i propri vini delle sabbie.

f.v.