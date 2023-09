Salario minimo Pd di Lagosanto raccoglie firme

La storica sede Pd di Lagosanto, in via Dante Alighieri 1, apre in occasione della campagna di raccolta firme sul salario minimo e in vista delle prossime amministrative. "Vogliamo garantire una presenza costante sul territorio – spiega la segretaria Paola Bergamini – nel sostenere la nostra ‘battaglia’ per un salario minimo a tutti i lavoratori". Dunque, da domani, la sede rimarrà aperta il mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19, e tutti i sabati mattina dalle 10.30 alle 12.