Saldi, il bilancio "Qualche calo, ma non molliamo"

CENTO

E’ un anno complesso per il mondo del commercio, tra rincari di energia, materie prime e riduzione della capacità di acquisto delle famiglie, ma a Cento si guarda con speranza e fiducia verso lo Sbaracco di oggi, per l’intera giornata fino a sera, che conclude il periodo dei saldi che chiuderanno domani. Un’occasione per tanti di togliersi qualche sfizio o trovare ciò di cui necessita a un prezzo fortemente ribassato e giornata nella quale i commercianti centesi credono molto, impegnandosi in prima persona ad attirare gente in centro, organizzando personalmente punti di spettacolo o attrattività. Giornata che vede il coinvolgimento del Comitato Commercianti "Cento in Vetrina" con il patrocino del Comune di Cento ed il supporto di Ascom e di Delphi International. "E’ un evento atteso da operatori e consumatori perché può rappresentare una boccata d’ossigeno, certamente in un momento non privo di difficoltà per il comparto - commenta Silvia Pedriali, presidente della locale delegazione Ascom Confcommercio - Si tratta dell’ennesima conferma della professionalità e dell’entusiamo dei nostri operatori commerciali comunque impegnati nella promozione del centro storico che ha un valore aggiunto sociale oltre che economico". Momento anche per iniziare a capire come siano andati finora i saldi per i commercianti centesi.

"Secondo il primo parziale sondaggio, in centro abbiamo una situazione a macchia di leopardo tra attività che si sono dette soddisfatte e altre meno – prosegue la Pedriali – con una riduzione tra il 10% e il 20% come picco massimo rispetto allo stesso periodo. Bisogna però anche aver presente tutto ciò che è successo in questa zona e che può avere condizionato sul potere e voglia di acquisto delle persone. Penso al clima che non ha aiutato, ai danni subiti con la grandine e alla mancanza di grandi eventi. Si punta dunque tanto su questo Sbaracco per il quale i commercianti hanno mostrato ancora una grande vitalità e presenza, muovendosi in autonomia e organizzando dei piccoli eventi". Ma si guarda anche verso l’inverno. "Le aspettative sono di riuscire a ricominciare a vendere in modo soddisfacente e riprendersi un po’ – prosegue – abbiamo davanti la Fiera, eventi che saranno realizzati in autunno tra i vari enti e Natale ancora da organizzare verso il quale si guarda con speranza e fiducia". Commercianti che non si lasciano scoraggiare e che stanno mostrando forza, con l’unione. "Abbiamo sostenuto la nascita del Comitato commercianti dando anche aiuto – conclude – sono molto attivi, collaborativi e molto uniti. Dimostrano di essere coerenti tra loro e vogliosi di impegnarsi".

Laura Guerra