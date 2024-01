"Salute non tutelata, la giunta si dimetta"

Sulla situazione dell’ospedale interviene anche il Pci, avanzando la richiesta di dimissioni nei confronti della giunta. "La riuscita degli eventi natalizi ha avuto criticità e non fa bene alla città la polemica con la Proloco – affermano dal Pci –. Invitiamo pertanto l’amministrazione a mettere da parte gli arroccamenti e cercare di recuperare il dialogo con le varie realtà associative del territorio. È evidente che Accorsi stia perdendo il contatto con la realtà del territorio amministrato e l’episodio degli eventi natalizi è soltanto quello più eclatante. Una grossa sconfitta politica per Accorsi è la bocciatura del bilancio dalle Consulte, recependolo come un riciclo di promesse". E poi si spostano sul tema dell’ospedale e del punto nascita. "Si stanno evidenziando tutte le lacune ed è chiaro a tutti che il Pd locale, sindaco e squadra, sia completamente in accordo con il Pd regionale per depotenziare la sanità centese – tuonano dal Pci –. Nulla è stato fatto in concreto infatti per difendere l’ospedale di Cento: non una protesta forte, un presidio serio, o una conferenza sotto la Regione a Bologna. A riprova di quanto affermiamo sono le ultime sconcertanti dichiarazioni dell’assessore Pedaci, il quale dichiara un ‘successo politico’ il nulla fatto sino ad oggi. È evidente l’incapacità dell’amministrazione a praticare un’incisiva azione politica: se la giunta Accorsi non riesce a salvaguardare la salute pubblica dovrebbe dimettersi".