"Salvare il futuro della città, la mia sfida"

Ci saranno tutti i big del centrodestra e di Rete Civica alla presentazione della campagna elettorale della candidata sindaca Gabriella Azzalli, alla guida della sua storica lista Argenta Rinnovamento. Sarà un vero e proprio evento in grande stile, perché si svolgerà venerdì alle 20,30 al teatro dei Fluttuanti davanti a un pubblico, che secondo le attese, potrebbe superare i 600 spettatori. Al fianco dell’Azzalli ci saranno Marco Mastacchi di Rete Civica, Fabrizio Toselli di Forza Italia, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. A presentare la serata ci saranno Nicola Fanini di fratelli d’Italia di Argenta, Giulia Brunazzi militante di Argenta Rinnovamento e il presidente di Forza Italia Giovani Ferrara Mattia Nanetti. Durante l’iniziativa la candidata Azzalli illustrerà le sue proposte per cambiare la città, per imprimere una svolta al territorio.

Oltre a guidare la storica lista Argenta Rinnovamento, nata ormai 20 anni fa, Azzalli sarà la leader di una lista civica denominata Argenta in Movimento, costituita da un gruppo di fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. La candidata presenta l’evento di venerdì: "Si tratta dell’avvio ufficiale di una campagna che ho iniziato ormai da mesi – dice la Azzalli – incontrando cittadini, imprese e associazioni. Non mi spaventa affatto l’idea di una maratona elettorale, anche se vedo che altri, forse a corto di fiato, hanno deciso di correre solo gli ultimi cento metri". La presentazione della campagna elettorale punterà anche a chiarire i punti salienti sui quali costruire il futuro della città: "Sono molto soddisfatta della coalizione che mi sostiene – prosegue la candidata Azzalli – , molto ampia e trasversale, e la cosa mi fa ben sperare. Mi auguro che l’incontro sia molto partecipato, in vista di un appuntamento elettorale di fondamentale importanza. Sarà una occasione per illustrare come immagino il futuro di Argenta, essendo fin troppo evidente in quali condizioni è il suo presente". A sostenere la Azzalli tutti i big del centrodestra che unito l’appoggia nel rush finale per conquistare il governo del territorio. Le scorse elezioni l’attuale sindaco Andrea Baldini vinse al ballottaggio con uno scarto di appena 35 voti dall’altro candidato OttavioCurtarello. Fu una vittoria, quindi, del centrosinistra al fotofinish. Alla luce di quel risultato, sarà alquanto difficile fare pronostici per le prossime elezioni comunali.