San Leonardo, tempo fino al 28 per visitare il presepe artistico

E’ visitabile fino al 28 gennaio lo splendide presepe realizzato a Masi Torello all’interno della bella chiesa dedicata a San Leonardo. Si presenta sempre accogliente e curato nel suo stile artistico-popolare: al centro del presepe è posta la scena della Natività, che si svolge al riparo di una grotta, in continuità rispetto al paesaggio circostante rurale e ai vicoli del borgo artisticamente riprodotto, a sottolineare che Dio ha scelto di mescolarsi all’umanità per noi, regalandoci suo figlio, il bambino Gesù. La scenografia prevede una parte paesaggistica corredata da alcuni suggestivi effetti meccanici, tra i quali spiccano il fiume con il mulino ad acqua e il temporale con i lampi e la pioggia (cui segue anche l’arcobaleno) mentre si alternano le varie fasi della giornata, dall’alba al tramonto, con giochi di luci ed effetti sonori che contribuiscono a rendere più coinvolgente la rappresentazione. La presenza dell’Angelo Gabriele che appare di notte in segreto a una giovane Maria, alcuni personaggi in movimento intenti nei mestieri quotidiani e la discesa della neve all’alba, catturano l’attenzione dei più attenti. E’ visitabile tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. "Ricordiamo – commenta Paola Bezzi – che il presepe aiuta a riflettere sul significato autentico del Natale cristiano e anche solo una breve visita è sempre una bella occasione per condividere impressioni e stati d’animo con familiari, amici e conoscenti. Autore principale è il nostro compaesano Danilo Bezzi insieme ad alcuni collaboratori della parrocchia".