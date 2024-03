Sanità, nuove dotazioni. Sono 185 i letti elettrici consegnati in tre ospedali

Il miglioramento del comfort ospedaliero passa anche attraverso il rinnovamento delle dotazioni di letto nei reparti. Per questo motivo, tra febbraio e marzo 2024, la direzione aziendale di Azienda Usl e Azienda ospedaliero universitaria ha assicurato agli ospedali di Lagosanto, Cento e Cona la consegna, installazione e collaudo di 185 nuovi letti ’elettrici’ per rendere più confortevole la permanenza dei pazienti, migliorando al contempo la qualità lavorativa degli operatori. I letti elettrici, forniti da ditta specializzata in ‘healthcare facilieties’, sono realizzati con piano in polipropilene, articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente, dotati anche di schienale traslante, posizione anti-shock e con allunga-letto integrato. Completi inoltre di sponde a quattro settori.

I letti di ultima generazione sono stati installati secondo un cronoprogramma ben definito in tutti gli ospedali della nostra provincia: 120 i letti destinati in totale a Cona, suddivisi come segue: Clinica medica e medicina interna universitaria (34), Geriatria (24), Medicina interna ospedaliera I (14), Medicina interna ospedaliera II (39), Neurologia (5), Pneumologia (4). A questi si aggiungono i 20 acquisiti per l’Ospedale di Comunità (Osco), situato sempre a Cona, mentre 45 sono stati destinati al SS.ma Annunziata ed all’ospedale del Delta.

L’acquisizione dei 185 nuovi dispositivi rappresenta un obiettivo ben preciso in un ambito in cui si scontavano ritardi storici, reso possibile dalla Direzione assistenziale, diretta da Marika Colombi e dal Servizio di Prevenzione e protezione provinciale, diretto da Concetta Mazza, in collaborazione con l’Ingegneria clinica, diretta dall’ing. Giampiero Pirini. Le prestazioni avanzate di questi dispositivi medici permetteranno un miglioramento della performance di mobilizzazione precoce degli utenti, oltre che un’ottimizzazione del lavoro e contestuale riduzione degli infortuni del personale sanitario. Le innovative dotazioni rappresentano la fase iniziale di un progetto più ampio volto al miglioramento della situazione complessiva dei letti presenti nelle strutture ospedaliere. In cui si inserisce anche la formazione specialistica, già effettuata, destinata al personale sanitario ed infermieristico per l’uso corretto, sicuro ed efficace dei letti ad alta tecnologia, al fine di garantire una completa conoscenza e sicurezza dei prodotti acquisiti. Il progetto prevede, inoltre, ulteriori step di revisione e aggiornamento in tutte le strutture sanitarie Ausl-Aou ferraresi, che consentiranno di procedere con il perfezionamento tecnico del corretto uso di ausili maggiori e minori.