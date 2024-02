Sanità pubblica, gli investimenti. Per la Cittadella San Rocco pronti più di tre milioni di euro

Importanti investimenti in ambito sanitario: presentato il ‘Programma pluriennale di investimenti, primo e secondo stralcio’ della Regione Emilia - Romagna, con l’elenco dettagliato degli interventi da realizzare da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere realizzati con fondi statali per 266 milioni 758mila euro ed il cofinanziamento del 5% della Regione di 14 milioni.All’Ausl Ferrara sono destinati complessivamente 6 milioni 185mila euro: 3 milioni e 115 mila per opere di completamento della Casa della Comunità ’Cittadella San Rocco’ e per la riqualificazione anello ex ospedale Sant’Anna, Inoltre 3 milioni per la Casa della Comunità di Cento e 70 mila euro per l’acquisizione del kit per telemonitoraggio di 1° livello e assistenza domiciliare da remoto.

Cittadella San Rocco. La casa di comunità occupa parte del nucleo storico dell’ex arcispedale S. Anna – nello specifico - il complesso di edifici collegati da un corridoio ottagonale denominato ’anello’. Un comparto urbano di circa 50 mila metri quadrati che conserva tutt’ora la sua destinazione socio-sanitaria, sul quale l’Azienda Usl ha avviato un percorso di recupero e riconversione che ha portato alla predisposizione di un ’Piano di recupero di iniziativa pubblica zona A1.1 e A3 area San Rocco’. Nel 2023 è stato approvato il progetto esecutivo che prevede la ristrutturazione degli edifici 10, 11 e della porzione dell’anello storico di loro pertinenza, per il trasferimento delle funzioni sanitarie e amministrative presenti attualmente nella sede Ausl Ferrara di via Cassoli. L’obiettivo è quello di realizzare maggiori sinergie con le attività sanitarie, nell’ottica di migliorare l’efficienza dei processi, dotando i servizi aziendali di spazi più ampi, multidisciplinari e multiprofessionali. L’intervento contempla, altresì, la demolizione di alcuni edifici non soggetti a vincolo e la rimozione dei rispettivi impianti, realizzati in superfetazione rispetto agli edifici originari. Tutti gli interventi di riqualificazione funzionale previsti dal progetto verranno sviluppati con particolare attenzione al miglioramento degli standard qualitativi: percezione di accoglienza, facilità di orientamento, comfort ambientale, secondo l’approccio in parte già sperimento con esiti positivi proprio nella Casa della Salute S. Rocco. Alle opere previste si aggiunge l’intervento di completamento alla Cittadella S. Rocco, con la realizzazione di infrastrutture viarie e pedonali all’intero complesso e riqualificazione aree limitrofe. Ciò consentirà la razionalizzazione delle vie di accesso all’intero complesso e la creazione di un nuovo punto di accesso alla Casa della Salute. In dettaglio si realizzerà un nuovo varco per l’accesso al complesso dalla viabilità cittadina (via Rampari di San Rocco) con nuove aree parcheggio in prossimità; un elemento architettonico individuabile come punto di ingresso dal lato di via Rampari San Rocco; la riqualificazione del percorso pedonale coperto, oggi in parte esistente, così da valorizzare il collegamento tra il nuovo punto di ingresso e l’anello; la realizzazione di una nuova viabilità carrabile interna; la riqualificazione a verde delle aree limitrofe al varco e al punto di ingresso. La superficie complessiva di questo intervento infrastrutturale è pari a 4.300 mq circa, dei quali circa 740 mq per interventi su edifici e circa 3.560 mq riferibili ad interventi su infrastrutture viarie e sistemazioni esterne. Un cantiere articolato che prevede opere propedeutiche quali la demolizione edificio 49 (ex cucina e mensa), pari a 3.870 mq circa.