Sant’Antonio da Padova tra vicende storiche, arte e prodigi ferraresi. Con Ferrariae Decus

Oggi, alle 16,30, nella Chiesa di Santo Spirito - Ferrara si parla di Sant’Antonio da Padova tra vicende storiche, arte e prodigi ferraresi. Iniziativa culturale a cura di Ferrariae Decus Ets e della parrocchia di Santo Spirito.

Oggi, alle 16,30, nella chiesa di Santo Spirito (in via Montebello, a Ferrara), l’associazione culturale Ferrariae Decus Ets e la parrocchia di Santo Spirito organizzano una conferenza pubblica e gratuita dal titolo “Sant’Antonio da Padova tra vicende storiche, arte e prodigi ferraresi”. Ad introdurre l’iniziativa sarà il parroco don Francesco Viali, mentre gli studiosi Marialucia Menegatti e Francesco Scafuri, con l’ausilio di alcune immagini assai suggestive e rare, analizzeranno alcune vicende legate alla vita e alla straordinaria figura di Sant’Antonio da Padova (Lisbona 1195 c. - Arcella, Padova, 1231), con particolare riferimento agli aspetti devozionali e agli

eventi prodigiosi che sarebbero avvenuti a Ferrara in via Zemola, nella chiesa di Santo Spirito e in altri luoghi della città e del contado. Al centro dell’attenzione dei due storici anche notizie curiose e soprattutto alcune importanti opere d’arte di grandi pittori, ispirati da situazioni ed eventi singolari o soprannaturali riguardanti il santo taumaturgo portoghese. Inoltre, durante l’evento saranno eseguiti brani della tradizione antoniana a cura del coro "Alba Chorus Mariae". Sarà un viaggio tra realtà e mistero in vista dell’appuntamento del 13 giugno, giorno in cui il calendario liturgico celebra la festa del santo, uno dei più amati nel mondo. Festa da sempre molto partecipata.