Sarà una domenica da favola, in scena ‘Il gatto con gli stivali’ con la compagnia il Mosaico

Nuovo appuntamento per ‘Una domenica da favola’, dedicato ai bambini e non solo. In scena Il gatto con gli stivali della compagnia Il mosaico teatro di Rovigo. Lo spettacolo oggi, alle 16, nella sala polivalente del grattacielo sotto le due torri. Trama dello spettacolo. Un vecchio mugnaio, in punto di morte, chiama a sé i suoi tre figli: al il figlio maggiore lascia in eredità il suo mulino, al secondo genito viene lasciato il mulo e al figlio minore il gatto che amava tanto. Il ragazzo triste e deluso cosa se ne farà del gatto? Sconsolato, si siede su una roccia a pensare il da farsi, quando il gatto gli dice di non preoccuparsi che insieme faranno fortuna. Così il gatto si mette all’opera e comincia un’avventura fantastica. Biglietto unico, cinque euro.