Scacchi invaso da alghe E i turisti si mobilitano

Non c’è solo l’invasione del granchio blu, da alcuni giorni al lido degli Scacchi si sta verificando anche l’invasione delle alghe. Una marea verde che si riversa sulle spiagge, sul filo dell’acqua, che soffoca anche i pesci togliendo loro l’ossigeno. Per ora non ci sono state morie, ma l’allarme è alto. L’hanno raccolto questo sos numerosi turisti degli stabilimenti balneari degli Sacchi che si sono mobilitati con rastrelli, retini, qualcuno ha trovato anche una vanga. C’è anche chi le raccoglie a mani nude. E hanno riempito un bel po’ di carriole, dopo aver ammucchiato montagne verdi sulla spiaggia. A lanciare l’idea di rimboccarsi le maniche per la pulizia dello stabilimento è stato Michele Govoni, turista di lungo corso proprio agli Scacchi. Nei giorni scorsi hanno spazzato via l’onda verde, un aiuto anche per le squadre della cooperativa Brodolini.

Nonostante la pulizia mattutina dell’arenile il mare continuava a buttare, con le onde, i filamenti verdi sulla spiaggia. "Non era un bello spettacolo, così siamo scesi in campo – spiega con entusiasmo Govoni dopo l’ennesimo ‘carico’ portato via con le carriole – Siamo un bel gruppo, siamo quelli che fanno ballo e fitness sulla spiaggia e allora ci siamo detti, perché no. Dalla danza siamo passati alle grandi pulizie".

Una bella mano ha dato il maltempo di queste ore, anche se le alghe rischiano di formarsi ancora se non si abbassano e di parecchi gradi le temperature. "Qui, in questa zona – riprende il turista – ci sono poche correnti, l’acqua è molto calma. Anche questo contribuisce alla formazione delle alghe. Comunque il nostro contributo l’abbiamo dato, un bel segnale per rendere sempre più belle le nostre spiagge".