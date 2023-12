Scatole di pandori donate ai bimbi

Nuova iniziativa di solidarietà, in vista delle festività natalizie, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Nella mattina di ieri, il “Club 41” di Ferrara, assieme all’Associazione Giulia, ha donato scatole di pandori ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Sant’Anna. Alla consegna, avvenuta in Area Accoglienza all’ospedale di Cona, erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti; per il Club 41 il presidente Francesco Panebianco; per l’Associazione Giulia Michele Grassi, ed alcuni volontari; per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Simona Rinieri (referente Oncoematologia Pediatrica) e Maria Grazia Cristofori (coordinatrice infermieristica Terapia Intensiva Neonatale).