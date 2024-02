Scatta la caccia al tesoro tra i monumenti della città. E c’è una gara ai fornelli

Emergenze e indagini neurologiche in pediatria. A Unife il corso organizzato con la società Europea di neurologia pediatrica. Il Corso si terrà da domani al 29 nel nuovo polo didattico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Il percorso sarà per la prima volta in Italia, all’Università di Ferrara, organizzato dalla professoressa Agnese Suppiej del Dipartimento di Scienze mediche di Unife. Nel corso dell’iniziativa, due eventi di networking. Una caccia al tesoro fra i monumenti di Ferrara, organizzata con il professor Alessandro Ippoliti, Direttore del dipartimento di Architettura di Unife, con la professoressa Rita Fabbri. Il secondo sarà una cena all’Istituto Navarra, una gara di cucina ferrarese con animazioni.