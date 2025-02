Scattano i controlli nei varchi della città. Rubate e non assicurate, caccia alle auto

Più sicurezza grazie alla tecnologia e ai progetti presentati dall’amministrazione che spesso ottengono contributi grazie alla loro validità. Nasce così un sistema di videosorveglianza diffuso per presidiare gli accessi e le uscite dalla città nelle vie Ferrarese, Curato, Giovannina e Bologna. Da ieri sono attivi i varchi con il riconoscimento della composizione alfanumerica della targa dei veicoli. Il sistema Ocr sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e presidierà quattro zone d’ingresso alla città grazie alle telecamere che leggeranno ed archivieranno sul server di due centrali operative il numero di targa dei veicoli in transito. Questi sistema consentirà di integrare e completare l’attuale impianto di videosorveglianza, offrendo un valido supporto alle attività di indagine delle Forze dell’Ordine. Inoltre sarà possibile collegarsi alla banca dati della Motorizzazione Civile, per le verifiche a supporto dell’operato della Polizia Locale (per individuare ad esempio i mezzi non revisionati o non assicurati). Il sistema offre inoltre la possibilità, per ogni singola forza di Polizia di interfacciarsi con le diverse banche dati dei veicoli incrementando la capacità di analisi dei flussi monitorati e consentendo la possibilità di inviare alert ad utenti selezionati. I dati verranno utilizzati principalmente da polizia locale e compagnia dei carabinieri di Cento. Oltre a fornire indicazioni su mezzi sospetti (per esempio rubati), potrebbe costituire un valido aiuto alle indagini delle forze dell’ordine. L’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci è soddisfatto: "Il controllo degli accessi con la lettura delle targhe è soltanto una delle novità previste sul territorio. Non si parla soltanto di controllo, ma di prevenzione attraverso le riqualificazioni dei luoghi più disagi. Oltre alle telecamere dei varchi abbiamo installato anche quelle di contesto. Insomma, il progetto di sicurezza urbana punta a essere efficacia in più direzioni. Le telecamere per il controllo targhe sono state acquistate anche grazie a un contributo che abbiamo ottenuto. Si parla di circa 80mila euro che sono arrivati grazie al progetto presentato. Del resto, abbiamo riqualificato i parchi perché anche questo fa parte della nostra visione di sicurezza. La strada intraprese pensiamo sia quella giunta. Il tutto in collaborazione stretta con le forze dell’ordine del territorio".

m.r.