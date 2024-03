Sciolta la Consulta. A breve le elezioni

Con un atto ufficiale del comune, l’attuale Consulta civica di Casumaro cessa e si provvederà con una nuova elezione entro un anno. Provvedimento che è stato preso dal Comune a seguito delle dimissioni di 4 componenti e del diniego ad accettare la carica da parte di tutti gli altri candidati non eletti, per la surroga dei consultori. Dopo le dimissioni di Vittorio Lodi, Angela Cariani, Martina Tassinari e Galina Kokuzina, si è dunque esaurita anche la graduatoria dei non eletti per la Consulta di Casumaro e non potendo provvedere ad alcuna surroga, il Comune ha solo potuto prendere atto che il numero di Consultori rimasti in carica era di 3 e quindi inferiore alla metà dei componenti previsti dal Regolamento sul funzionamento delle Consulte.