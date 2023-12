Sciopero dei medici, l’adesione in cifre

In merito allo sciopero indetto dalle sigle sindacali Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up (personale sanitario non medico) nella giornata del 5 dicembre, i dati di adesione al momento pervenuti evidenziano la seguente situazione.

A livello provinciale l’adesione dei dirigenti sanitari, al netto delle assenze per malattie o altri motivi non legati allo sciopero, risulta di circa il 16 per cento (con 118 professionisti che hanno scioperato); per l’Azienda Ospedaliero Universitaria adesione del 18% (78 aderenti) e per l’Azienda Usl del 13% (40 aderenti).

Per il personale non medico l’adesione è stata del 1,53 % sull’intera provincia (56 adesioni), del 1,91 % per l’Azienda Ospedaliero universitaria (32 adesioni) e dell’1,2 per cento per l’azienda Usl (24 adesioni).