"Sconfiggere le paure". Il carro del coraggio

CENTO

"Non fuggire, affrontalo" è il titolo del carro con cui i Ragazzi del Guercino si lanciano nella competizione del Cento Carnevale d’Europa, terzi a sfilare domenica 28 gennaio. "Abbiamo scelto questo soggetto, nato da tutti giovani della società, per parlare di ansie e paure dopo ciò che abbiamo passato come il covid o le guerre – dice Alessandro Govoni – davanti c’è un enorme uomo che cerca di scappare dalle paure che ci perseguitano, rappresentate con 4 maschere laterali: la bellezza che è la paura di non riuscire a rispettarne i canoni o di starne al passo; un teschio simbolo di morte, di malattie e del tempo che scorre; la guerra che è tema attualissimo e un diavolo vestito d’oro con una bottiglia di champagne che rappresenta la paura di non riuscire a realizzarsi ed arrivare agli obiettivi prefissati. Vogliamo lanciare il messaggio di provare comunque a conquistare i propri obiettivi, cercando di accantonare le paure". E le caratteristiche. "La maschera centrale è un enorme drago di 15 metri d’altezza con 18 metri di apertura alare: è la paura per eccellenza, camaleontico, che sputerà fuoco e pieno di particolari – prosegue – e la seconda, che porta il carro ad arrivare agli oltre 20 metri d’altezza sarà la figura che proverà a sconfiggere le paure. Si scoprirà in sfilata. Oltre ad essere ricchi di particolari". Un gruppo di una trentina di persone a lavoro. "Imponente, intrigante, spettacolare sono i nostri tre aggettivi di quest’anno – dice – il nostro punto di forza è sicuramente il gruppo, con l’entrata di molti giovani. cosa abbiamo noi che gli altri non hanno? Ciò che ci ha sempre contraddistinto è l’allegria e la voglia di fare carnevale. La nostra parola d’ordine di quest’anno è ‘affrontalo’.

l.g.