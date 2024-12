Scontro frontale tra due macchine. Tre feriti, uno dei conducenti fugge

Rimane coinvolto in uno scontro frontale, si ribalta con l’auto giù dalla scarpata e fugge nel buio. Il tutto senza prestare soccorso alle tre donne ferite (una delle quali in gravi condizioni) che stavano viaggiando sull’altra vettura. Dopo l’incidente, in serata, i carabinieri stavano ancora cercando il pirata della strada. È il bilancio del terribile incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 19, sulla strada provinciale Virgiliana, all’altezza di Ponte Rodoni. Sul posto, dopo lo schianto, sono immediatamente arrivati i soccorsi, con tre ambulanze. Un lungo lavoro quello dei sanitari, aiutati dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bondeno, per estrarre dall’abitacolo in sicurezza le tre donne ferite.

Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto poi i tre mezzi sono volati verso l’ospedale di Cona. Le cause del violento impatto sono ora al vaglio dei carabinieri, impegnati sul luogo dell’incidente sia nei rilievi che nella gestione del traffico. L’urto è stato devastante. L’uomo fuggito dopo l’incidente era alla guida di una Mercedes Glk nera e procedeva da Ferrara andando in direzione Bondeno. Le tre donne invece, tutte cinquantenni di Bondeno, stavano andando verso il capoluogo. Le cause dello scontro frontale sono ancora in fase di accertamento. Quel che è certo è che la Mercedes Glk è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco, dopo la scarpata, nel piano di campagna. L’altra auto ha invece finito la sua corsa impattando sul guard rail.

