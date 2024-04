Scontro tra le deluse del torneo. Spal, con l’Entella per chiudere

Poteva essere un incontro decisivo per i primi posti della classifica quello tra Virtus Entella e Spal, che invece oggi si affrontano a Chiavari con l’obiettivo di blindare una salvezza diventata per entrambe l’obiettivo prioritario di una stagione da dimenticare. Alle spalle del Cesena, partito in pole position, gli addetti ai lavori avevano indicato le squadre di Gallo (all’inizio della stagione guidata da Volpe) e Di Carlo tra le principali candidate a recitare un ruolo da protagoniste, in campionato e ai playoff. Invece la stagione si è sviluppata in maniera molto diversa, con liguri e biancazzurri che quantomeno sono riusciti a risalire dai bassifondi della classifica e a portarsi in una posizione favorevole per conservare la categoria senza passare per i playoff. La Virtus Entella ha due punti più della Spal, che quindi con un colpaccio a Chiavari metterebbe la freccia conquistando tre punti decisivi. Con una combinazione di risultati molto complicata che coinvolge anche i risultati di Ancona e Fermana i biancazzurri potrebbero festeggiare la salvezza già oggi, ma si tratta di un’ipotesi alla quale è meglio non pensare. La squadra di Di Carlo deve concentrarsi esclusivamente sulla partita di Chiavari, con l’obiettivo di fare bottino pieno o strappare un risultato positivo che possa permettere di chiudere i conti domenica prossima al Mazza col Pineto. Sul manto erboso dello stadio comunale della città ligure, la Spal giocherà senza il proprio capitano. Anche per le caratteristiche del campo di Chiavari, mister Di Carlo ha deciso di non convocare Antenucci per non rischiare di perderlo nelle gare successive. Recuperano invece gli altri acciaccati, anche se non è detto che il tecnico decida di mandarli in campo tutti dal primo minuto. In maniera particolare Buchel, che in linea mediana potrebbe essere sostituito da Contiliano in coppia con Nador. In difesa l’unico ballottaggio appare tra Fiordaliso e Peda, mentre in attacco dovrebbe toccare a Petrovic e Zilli, le punte arrivate a gennaio e finora in rete due volte ciascuno. Sulle fasce si contendono una maglia Rao e Maistro, con Dalmonte che naturalmente non è in discussione.

L’Entella gioca col 3-5-2, ma possiede caratteristiche in qualche modo simili a quelle della Spal. Quindi una buona fase difensiva (i liguri hanno la quarta miglior difesa) abbinata alla difficoltà a creare occasioni e concretizzarle. Le energie cominciano a scarseggiare, bisogna provarci, per la salvezza e per i 205 spallini sugli spalti.