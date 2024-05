Scrittori del territorio. Inizia Mirella Bonora

Riprendono a Vigarano Mainarda gli incontri organizzati dall’assessorato alla Cultura dedicati agli scrittori e alle scrittrici del territorio. Il primo appuntamento è oggi alle 18 alla biblioteca comunale. Apre le scene degli appuntamenti di quest’anno la scrittrice ferrarese Mirella Bonora con il romanzo d’esordio, "Il passo della gatta", un mistery a sfondo storico che, pur mantenendo le caratteristiche peculiari del giallo, viene "contaminato" da pennellate di rosa, in cui la città diventa protagonista con luoghi inconsueti e ricchi di un fascino a molti sconosciuto. "Dopo due anni di ’aperitivi culturali’ quest’anno abbiamo voluto aprire le porte della biblioteca per gli incontri con l’autore - sottolinea l’assessore alla cultura Daniela Patroncini - per sostenere e valorizzare la biblioteca comunale anche come luogo di incontro e condivisione". E’ la valorizzazione degli scrittori del territorio: "Inauguriamo questo ciclo di incontri - aggiunge Patronicini - con il romanzo d’esordio di un’autrice Ferrarese del quale ho apprezzato lo stile fresco e accattivante e la storia originale, con intrecci tra passato e presente".