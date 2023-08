Scuola di Renazzo, completato il nuovo parcheggio

RENAZZO

All’inizio del nuovo anno scolastico, bambini e genitori della nuova scuola di Renazzo potranno utilizzare un parcheggio finalmente terminato, mettendo fine anche a tutte le difficoltà che avevano lamentato . "E’ ufficialmente aperto – ha annunciato il sindaco Edoardo Accorsi - il parcheggio delle nuove scuole di Renazzo. Un’opera importante a completamento del nuovo polo scolastico, che servirà anche le scuole medie e potrà essere utile dopo l’orario scolastico all’intera comunità di Renazzo". Un lavoro che è di supporto alla scuola. "Dopo l’inaugurazione completiamo l’ultimo pezzo del puzzle che permetterà all’intera comunità scolastica, famiglie comprese insieme a società sportive, di godere pienamente di una scuola bella, moderna e funzionale – dice il primo cittadino - Grazie all’azienda che ha realizzato i lavori, insieme all’ufficio lavori pubblici e all’assessore Bozzoli. È tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico". I lavori erano partiti a metà gennaio per il parcheggio, che occupa la parte antistante al nuovo edificio scolastico, come previsto dalla progettazione delle opere di urbanizzazione previste per migliorare l’accesso e la fruizione dello stabile. Un tassello che si è unito alla sistemazione delle aree cortilive della nuova scuola primaria avvenuta a marzo".