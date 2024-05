Scuola, è già festa di fine anno. Il murales incanta gli alunni

I bambini di Pontelagoscuro fanno festa. Nei giorni scorsi festa annuale della scuola primaria “Carmine della Sala” trasformarsi in un’occasione speciale, grazie alla presentazione del murales dipinto dall’artista Raimondo Imbrò con l’aiuto dei bambini e dei loro genitori. In occasione della festa di fine anno scolastico è stato presentato il nuovo Murales di Raimondo Imbrò alla Scuola Primaria “Carmine della Sala” di Pontelagoscuro, promosso con il contributo economico del Comune di Ferrara. L’evento ha coinvolto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno preso parte a momenti artistici per la sua realizzazione. Insieme, hanno discusso dei temi da rappresentare nel murales, rendendo l’opera non solo un’espressione artistica, ma anche una testimonianza delle idee e delle speranze della giovane generazione. Il giorno della festa è stato caratterizzato da giochi, laboratori e sport; mentre i genitori e le associazioni di volontariato hanno contribuito con bancarelle di cibo e decorazioni festose. Il momento clou è stato il rivelarsi del murales di Imbrò, che ha suscitato ammirazione e apprezzamento da parte di tutti i presenti. L’opera rappresenta un paesaggio fantastico, con un messaggio implicito di speranza e resilienza.

È diventata un punto di riferimento per la comunità locale, simboleggiando l’importanza dell’arte e dell’istruzione nella vita quotidiana. Si ringraziano il pittore Raimondo, la moglie Gianna per il lavoro e la passione donata; la Dirigente scolastica, Cristina Corazzari e il personale scolastico per il supporto fornito; i bambini per l’entusiasmo con cui hanno accompagnato la realizzazione; i genitori per aver fornito il materiale necessario; e tutto il paese che passando davanti alla scuola ha discusso con Raimondo e gli insegnanti sulla evoluzione che stava prendendo l’opera fornendo preziosi commenti e consigli. "Ora che Pontelagoscuro si è arricchita di una nuova opera d’arte è compito di tutti valorizzare la Bellezza che dona speranza al futuro", dicono gli organizzatori.