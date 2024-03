Scuole, scommessa sul futuro. Don Milani, la prima pietra. Oltre un milione in cantiere

Posa della prima pietra oggi alla scuola primaria Don Milani. Sono partiti i lavori di ampliamento dell’istituto per la realizzazione della nuova mensa. Il nuovo spazio sarà destinato alla mensa scolastica ed, eventualmente, ad attività ricreative e laboratoriali per gli studenti.

Il nuovo edificio, che ospiterà fino a 275 bambini e 14 adulti (275 pasti in due turni di refezione), verrà collocato in aderenza al fabbricato esistente per minimizzare il consumo di suolo e conservare il grande platano a nord della scuola. La struttura sarà completamente vetrata, in modo da aprirsi sul verde. "L’Istituto Comprensivo di via Pacinotti verrà ampliato per ospitare uno spazio polivalente, a nord dell’edificio esistente. Gli interventi si inseriscono in un più ampio percorso di lavori scolastici in città e nelle frazioni. In particolare, quello alla Don Milani è un importante investimento di risorse comunali, oltre che di fondi Pnrr. Si tratta del risultato di un impegno costante nell’offrire agli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico un ambiente più accogliente e funzionale rispetto a quello attuale", dice il sindaco Alan Fabbri. "Sarà uno spazio ampio, accogliente, che si presta per tutte le attività scolastiche ed estive. Questa scuola è stata selezionata tra i progetti proprio per le storiche problematiche connesse al forte rumore che si creava negli spazi comuni utilizzati finora per la mensa. Nel progetto di ampliamento, molta attenzione è stata data infatti all’acustica della nuova mensa, garantendo il miglior ristoro ai bambini", ha spiegato l’assessore Dorota Kusiak. Insieme all’assessore Andrea Maggi ha incontrato i bambini della Don Milani, incuriositi dall’ampliamento del loro edificio scolastico. "Sarà una struttura autonoma rispetto al plesso scolastico ed ecosostenibile – ha aggiunto Maggi –. L’accesso da via Portogallo garantirà una gestione agevole dei pasti e dei mezzi di servizio, mentre le vetrate valorizzeranno il verde privato, creando un ambiente confortevole. Il platano presente non sarà coinvolto dagli interventi". Insieme alle scuole di Fondoreno, Porotto e San Martino, la Don Milani è tra gli istituti che avranno una nuova mensa scolastica, possibili grazie ai fondi Pnrr intercettati su Ferrara e un importante cofinanziamento comunale. L’intervento complessivamente ammonta a 1.195.000 euro, di cui 495.000 euro provenienti dal Pnrr e 700.000 euro comunali. I lavori si concluderanno entro la fine di febbraio 2025.