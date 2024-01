"Senzatetto maltrattati". Il Pd chiede chiarezza: "Un fatto molto grave, il Comune spieghi"

Il Pd chiede chiarezza sull’allontanamento avvenuto "in modo brusco" di alcuni senzatetto in via Fausto Beretta. L’interpellanza è stata presentata dal consigliere comunale dem Elia Cusinato. "Nella giornata di lunedì – spiega – sono giunte delle segnalazioni circa l’allontanamento di persone senza fissa dimora sotto i portici di via Fausto Beretta con metodi poco ortodossi, duri e al limite della violenza. Al duro allontanamento non è conseguito uno spostamento in un punto di prima accoglienza verso queste persone". Il consigliere comunale si riferisce alle strutture di ’Viale K’, associazione di volontariato che si occupa dell’accoglienza delle persone senzatetto. "Specialmente nelle giornate invernali – continua Cusinato –, dove si raggiungono temperature minime al di sotto degli zero gradi, dovrebbe essere la cosa più umana indirizzare le persone senza fissa dimora in un luogo di prima accoglienza, quanto meno riparato dalle intemperie".

Come ha specificato poi il consigliere del Pd al Carlino, non si sa chi possa essere stato ad aver allontanato i senzatetto dal porticato. Per questo chiede al Comune se fosse possibile ricostruire l’episodio anche con l’uso delle telecamere sul posto, ammesso ce ne siano. "A Ferrara, come in tanti altri comuni d’Italia, vivono delle persone senza una fissa dimora, scelta a volte obbligata. Queste scelte però sono garantite e tutelate da tutti i testi europei, internazionali e universali – rivendica Cusinato –. Essere senza tetto non significa essere senza diritti. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno anche adottato nel 2017 il Pilastro europeo dei diritti sociali, che all’articolo 19 chiede agli Stati europei l’impegno a garantire assistenza e alloggio per i senzatetto".

"Si interrogano il sindaco e l’assessore competente – conclude – per sapere se sono al corrente della situazione e se corrispondente al vero, fatto gravissimo e quali azioni intendano intraprendere affinché non si verifichino più in futuro". Il consigliere dem inoltre vorrebbe sapere come l’amministrazione intende affrontare l’accoglienza delle persone senza fissa dimora, soprattutto nei mesi invernali.