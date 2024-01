Sequestrati filtri e 177 cartine per le sigarette

Controlli straodinari interforze in alcune zone della città – piazzale della Stazione, piazzale Castellina, Via Cassoli, Via IV Novembre, Via Ortigara e zone limitrofe, estendendosi anche in Viale Cavour e nelle aree a ridosso delle mura cittadine adiacenti a Viale Belvedere, via Porta Catena e via Mura di Porta Po, che hanno portato al controllo di 41 autovetture e 46 persone. In questo contesto fermato e denunciato un extracomunitario inottemperante al decreto di espulsione. Nel corso dei controlli amministrativi, sono stati sequestrati 177 pacchetti di cartine e filtri per la preparazione di sigarette presso un’attività commerciale sprovvista di apposita licenza di vendita per i generi di monopolio. Le operazioni condotte anche con il prezioso aiuto dei pastori tedeschi dell’unità cinofila della Polizia Locale, hanno consentito di sottoporre a sequestro 1,07 grammi di cocaina.