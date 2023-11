Serata letteraria con lo scrittore. Patrick Fogli

Serata letteraria da non perdere a Portomaggiore venerdì prossimo: negli spazi della biblioteca comunale, in corso Vittorio Emanuele II, alle 18 Patrick Fogli presenta "Così in terra" il suo nuovo libro, edito da Mondadori: dialoga con l’autore Silvana Baroni. Nato a Bologna nel 1971, si è laureato in ingegneria elettronica. Quando ha qualcosa da dire, tiene un blog e si fa un punto di rispondere a chiunque gli scriva. Ha pubblicato molti romanzi di cui si ricordano: Lentamente prima di morire (Piemme, 2006), L’ultima estate di innocenza (Piemme, 2007), Il tempo infranto (Piemme, 2008), Dovrei essere fumo (Piemme, 2014), Io sono Alfa (Frassinelli, 2015), A chi appartiene la notte (Baldini + Castoldi, 2018), che gli è valso il premio Scerbanenco, e Il signore delle maschere (Mondadori, 2019). Un romanzo che pesca dall’immaginario fumettistico, esercitandone la stessa fascinazione, per tradurre in chiave letteraria e psicologica quella ricerca di identità che in fondo appartiene a ognuno di noi. A ognuno di noi.

f. v.