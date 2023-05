Serata letteraria dedicata al romanzo di Rigosi

Serata letteraria da non perdere a Ostellato: giovedì alle 18.30 nella sala polivalente della biblioteca comunale Giampiero Rigosi presenta "Dove finisce il sentiero", il primo romanzo scritto dall’autore bolognese. E’ un romanzo di formazione sull’amicizia al maschile, fatta di sbronze, partite a biliardo, la comune passione per i vecchi film, ma è anche il racconto di una fuga, dal ritmo teso e dalle atmosfere noir. Alberto è un irregolare: inquieto, incosciente, vive ogni attimo come se fosse l’ultimo. Ha un amico - il narratore di questa storia, che parla in prima persona e non ha un nome - che è invece un uomo tranquillo, disciplinato, ma fin dall’infanzia è fatalmente attratto dall’aura vitale e autodistruttiva che Alberto emana. Quando quest’ultimo gli fa una proposta improbabile, l’antica scintilla dell’amicizia si risveglia.

"Ho deciso che, fino a quando il raccontare storie continuerà a divertirmi, rimanderò il progetto di dedicarmi a tempo pieno all’orticoltura e alla falegnameria", racconta l’autore.

f. v.