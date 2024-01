Servizio civile universale, pronti quattro operatori

Servizio Civile Universale dell’Unione Italiana

dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Ferrara,

per l’impiego di quattro operatori volontari.

Le attività saranno per un servizio di lettorato e servizi vari a domicilio, ludico- ricreative individuali (shopping, teatro), sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana, attività di segreteria. Previsti 507,30 euro al mese, 12 mesi e 25 ore settimanali. I requisiti non aver ricevuto condanne penali, non appartenere alle forze di Polizia o ai corpi armati, non aver già prestato il servizio civile nazionale universale o averlo interrotto. Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Presidenza Nazionale UICI. Per redigere il curriculum vitae informazioni con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Servizio Civile Universale Sezione Territoriale di Ferrara. Le domande dovranno essere inviate entro le 14 del 15 febbraio.