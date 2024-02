Sfida della Mediazione . La prima medaglia d’oro per la squadra di Unife

Competizione Italiana di Mediazione 2024. Medaglia d’oro per la squadra di Unife. La squadra rodigina del corso di laurea in giurisprudenza dell’Università di Ferrara trionfa nella competizione italiana di mediazione. L’Ateneo per la prima volta si aggiudica questa vittoria. L’evento all’Università Bicocca di Milano. La squadra vincente era composta dalle studentesse Nadia Bala, Beatrice Benato, Asia Biancheri, Vittoria Franzoso e Serena Roncon. La loro preparazione curata dai coach-formatori Luigi Imbesi e Filippo Martini, supporto di Alessandro Maran. "Il successo di quest’anno – commenta il professor Ciro Grandi, Coordinatore del Corso di laurea in Giurisprudenza rodigino – corona un lungo percorso, sostenuto con convinzione dai miei predecessori, la Professoressa Cristiana Fioravanti e il Professor Paolo Veronesi".