Si ribella agli agenti e danneggia l’auto. Ventenne finisce in manette

La richiesta di soccorso è partita da alcuni cittadini che hanno notato il ventenne in preda a un forte stato di agitazione. Era il tardo pomeriggio di venerdì, quando gli agenti di una pattuglia della squadra Volanti della polizia sono intervenuti all’angolo tra via Bologna e via Volano. Il giovane, ferrarese e senza precedenti, era stato notato rubare a un chioschetto poco distante. Per poi cominciare a dare in escandescenza. Quando gli agenti sono arrivati hanno dovuto faticare non poco per ricondurlo alla calma. Non solo. Una volta immobilizzato, addosso al ventenne i poliziotti hanno trovato qualche decina di grammi di hashish. Da qui è seguita la perquisizione nell’abitazione del ragazzo. E anche qui i poliziotti hanno scoperto una quantità più consistente di sostanza stupefacente: quasi un etto, sempre di hashish, nascosto in un pacchetto di sigarette.

Poco prima, però, il ventenne per sfuggire alla presa degli agenti, se l’era presa con l’auto di servizio della polizia, rifilando un cazzotto allo specchietto retrovisore: da qui l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e le denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento. Ieri si è tenuta l’udienza per la convalida dell’arresto, ma il ventenne non era presente, perché ancora ristretto in ospedale. È stato rappresentato in aula dal suo avvocato, Massimiliano Vissoli, che dopo la convalida dell’arresto del giudice Giovanni Solinas, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa, per lo svolgimento del processo per direttissima.

c.r.