Si ricerca una colf per famiglia di due persone

All’agenzia regionale per il lavoro è richiesto, per una famiglia a Ferrara di due persone, una colf con esperienza lavorativa. È indispensabile una precedente esperienza lavorativa per pulizia casa, cucinare, lavaggio panni e stiro. Preferibile che sia una persona automunita. Nel merito della richiesta di lavoro è necessario che il candidato abbia una buona conoscenza della lingua italiana (parlata, compresa e scritta) in particolare per l’italiano parlato. Un’altra ricerca personale, sempre tramite l’agenzia regionale per il lavoro è ricercato per ambosessi, un domestico con precedente esperienza lavorativa. I lavori sarebbero per pulizia casa, cucinare, anche per accompagnamento e passeggiata persona autosufficiente. L’inquadramento contrattuale sarà come dipendente a tempo determinato, con qualifica collaboratori domestici e professioni assimilate.